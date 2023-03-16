Пригожин все еще вхож в Кремль и окружение Путина. Он сохраняет свое влияние в РФ — ГУР
Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин все еще входит в окружение диктатора Владимира Путина и сохраняет свое влияние в РФ. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.
"Когда пошла резкая критика Герасимова и Шойгу, то кульминацией стало назначение Герасимова командующим. Конфликт перешел в медийную плоскость, Пригожина блокируют в информационном пространстве, он перестал поддерживать военную поддержку, которая была при Суровикине", — сказал Скибицкий.
Разведчик отметил, что одновременно Пригожин все еще приближен к Путину.
"Он вхож в Кремль и решает те вопросы, которые необходимы Путину в Украине, Африке и Сирии. Он держится и сохраняет влияние", — подчеркнул он.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Пригожину, а также обещает привлечь к ответственности и рядовых вагнеровцев.
- 8 февраля разведка Эстонии высказала мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются это делать.
- Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW.
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