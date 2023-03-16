Пригожин все еще вхож в Кремль и окружение Путина. Он сохраняет свое влияние в РФ — ГУР

Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин все еще входит в окружение диктатора Владимира Путина и сохраняет свое влияние в РФ. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, конфликт Пригожина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым назревал еще с лета 2022 года, когда он пообещал быстро захватить Бахмут, но так и не сделал этого до сих пор.

"Когда пошла резкая критика Герасимова и Шойгу, то кульминацией стало назначение Герасимова командующим. Конфликт перешел в медийную плоскость, Пригожина блокируют в информационном пространстве, он перестал поддерживать военную поддержку, которая была при Суровикине", — сказал Скибицкий.

Разведчик отметил, что одновременно Пригожин все еще приближен к Путину.

"Он вхож в Кремль и решает те вопросы, которые необходимы Путину в Украине, Африке и Сирии. Он держится и сохраняет влияние", — подчеркнул он.

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Дмитро Гриниченко

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