Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, у Чечни нет боевых успехов – ISW

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опасается, что теряет благосклонность российского диктатора Владимира Путина, поскольку участие чеченских подразделений в войне против Украины минимально. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) 14 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Кадыров продолжает усилия по поддержанию актуальности Чечни в политической и военной сфере России.

Он встретился с Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни в 2022 году, и воспользовался случаем, чтобы похвалить действия чеченских боевиков в Украине.

Как отмечают аналитики ISW, Кадыров явно нервничал во время встречи – похоже, ему было непросто представить Путину Чечню, себя и свои войска в позитивном и продуктивном свете.

Подчеркивается, что в настоящее время чеченские войска играют мизерную роль на фронтах в Украине – проводят наступательные операции возле Белогоровки Луганской области, а также выполняют полицейские задачи на оккупированных территориях.

"Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений Чечни, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи", – считают эксперты ISW.

По мнению аналитиков, Путин, в свою очередь, вероятно, надеется оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях в Украине из-за продолжающихся потерь ЧВК Вагнера и регулярных российских войск.

8 февраля разведка Эстонии высказала мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются это делать.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Путин испугался влияния Пригожина и Кадырова, они сейчас в опасности.

Читайте также: Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.