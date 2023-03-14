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Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, у Чечни нет боевых успехов – ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 07:30
Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, у Чечни нет боевых успехов – ISW - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: EPA)

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опасается, что теряет благосклонность российского диктатора Владимира Путина, поскольку участие чеченских подразделений в войне против Украины минимально. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) 14 марта.

Как отмечается, Кадыров продолжает усилия по поддержанию актуальности Чечни в политической и военной сфере России.

Он встретился с Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни в 2022 году, и воспользовался случаем, чтобы похвалить действия чеченских боевиков в Украине.

Как отмечают аналитики ISW, Кадыров явно нервничал во время встречи – похоже, ему было непросто представить Путину Чечню, себя и свои войска в позитивном и продуктивном свете.

Подчеркивается, что в настоящее время чеченские войска играют мизерную роль на фронтах в Украине – проводят наступательные операции возле Белогоровки Луганской области, а также выполняют полицейские задачи на оккупированных территориях.

"Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений Чечни, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи", – считают эксперты ISW. 

По мнению аналитиков, Путин, в свою очередь, вероятно, надеется оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях в Украине из-за продолжающихся потерь ЧВК Вагнера и регулярных российских войск.

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Наталія Медведєва
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Рамзан Кадыров владимир путин чечня isw
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