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Путин будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР, если победит — Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 12:38
Путин будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР, если победит — Джонсон - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин будет угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем странам бывшего СССР, если не проиграет войну против Украины. Об этом в колонке для The Wall Street Journal заявили бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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По их словам, у Путина остается возможность добиться того, что он может назвать победой, если сохранит контроль над оккупированными территориями и покажет всему миру, что границы можно менять силой. 

"Все, что нужно сделать Путину, чтобы заявить о своей победе, — это продолжить циничную политику, которой он придерживался со времени своего первого вторжения в 2014 году, — использовать свой плацдарм на Украине для дестабилизации всей страны", — пишут политики.

Джонсон и Грэм отмечают, что если россиян не выгнать из Украины полностью, то Путин будет готовиться к новым войнам и продолжит угрожать Грузии, Молдове, Балтии и всем другим странам бывшего СССР. 

"Если он не потерпит полного поражения в Украине, реваншистские амбиции Путина не остановить. Мы должны ускорить западную поддержку украинцев и дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу. ВСУ сражались и продолжают сражаться как львы, и это заслуга их. Но нет никаких сомнений в том, что западное оборудование было бесценны", — заявили они. 

Читайте также: Украина четко готовилась к войне, нам повезло с Джонсоном и Уоллесом — посол в Британии

Дмитро Гриниченко
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