"Путин – человек войны". Премьер Косово обвинил Россию в разжигании напряженности в стране

Косово готово противостоять возможному нападению со стороны Сербии, поскольку обострение конфликта с сербским меньшинством может привести к новому вооруженному конфликту. Россия и диктатор Владимир Путин играют свою роль в разжигании этого конфликта. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти в интервью Reuters.

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"Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда так или иначе может превратиться в нападение на Косово, – сказал Курти. – Мы бдительны, но не боимся".

Он уточнил, что не имеет в виду, что Сербия нападет на Косово в ближайшее время, но подчеркнул, что было бы безответственно исключать возможность роста напряженности и новых конфликтов.

Курти обвинил Россию, которая является союзником Сербии и наложила вето на заявку Косово на членство в ООН, в участии в разжигании новой этнической напряженности в Косово.

"Деспотический президент Путин – человек войны, и он был бы заинтересован в распространении войны, потому что хочет нормализовать войну", – сказал премьер Косово.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. В 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

1 августа правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

6 августа патрульный катер подразделения полиции пограничного управления Косово подвергся обстрелу на озере Уджман на границе с Сербией.

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Наталия Медведева

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