"Путин – человек войны". Премьер Косово обвинил Россию в разжигании напряженности в стране
Косово готово противостоять возможному нападению со стороны Сербии, поскольку обострение конфликта с сербским меньшинством может привести к новому вооруженному конфликту. Россия и диктатор Владимир Путин играют свою роль в разжигании этого конфликта. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти в интервью Reuters.
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"Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда так или иначе может превратиться в нападение на Косово, – сказал Курти. – Мы бдительны, но не боимся".
Он уточнил, что не имеет в виду, что Сербия нападет на Косово в ближайшее время, но подчеркнул, что было бы безответственно исключать возможность роста напряженности и новых конфликтов.
Курти обвинил Россию, которая является союзником Сербии и наложила вето на заявку Косово на членство в ООН, в участии в разжигании новой этнической напряженности в Косово.
"Деспотический президент Путин – человек войны, и он был бы заинтересован в распространении войны, потому что хочет нормализовать войну", – сказал премьер Косово.
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