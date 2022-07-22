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Путин делает ставку на войну на истощение: надеется, что США "отвлекутся" – директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 00:13
Путин делает ставку на войну на истощение: надеется, что США
Уильям Бернс (Фото – Al Drago, EPA)

Продолжая войну против Украины, российский диктатор Владимир Путин верит, что США будут страдать от "синдрома дефицита внимания" и потеряют интерес и решимость в вопросе войны РФ против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на конференции по безопасности в Аспене, передает NYT.

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По словам Бернса, Путин делает ставку на то, что он сможет победить в войне на истощение против Украины – считает, что получится измотать украинскую армию, а затем задушить украинскую экономику.

Бернса сказал, что россияне медленно продвигаются вперед в упорной войне на Донбассе, они изменили тактику на "более удобный способ ведения войны", сосредоточившись на уничтожении украинских целей.

По мнению Бернса, при таком подходе Путин сможет измотать и Европу, и США.

"Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем синдромом дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое", – сказал директор ЦРУ.

Однако, как подчеркнул Бернс, Путин с самого начала войны последовательно недооценивал как волю украинцев, так и решимость Запада помочь.

"И я думаю, что и сейчас он ошибается", – сказал он по поводу надежды Путина на "отвлечение" Штатов от российско-украинской войны.

Также Бернс сказал, что сейчас Путин полагается на все более узкий круг советников, и противоречие российскому диктатору не способствует "карьере" этих чиновников.

  • По оценкам ЦРУ, во время наступления на Донбассе Россия добилась определенного успеха, но заплатила за это очень высокую цену – 15 000 убитыми и 45 000 ранеными.
  • Бернс сказал, что у ЦРУ нет каких-либо доказательств того, что Путин психически или физически истощен.

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Оксана Житнюк
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