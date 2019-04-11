Порошенко рассказал, что ждет следующего президента Украины

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко убежден, что в случае победы на выборах Владимира Зеленского, его неопытностью воспользуется для реализации своих планов президент страны-агрессора Владимир Путин. Об этом Порошенко заявил сегодня в ходе 12-го Киевского форума безопасности.

"Я допускаю, что шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться, импонировать новизной, нетрадиционностью и остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - сказал он.

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По его словам, новоизбранный президент, кто бы им ни стал, окажется один на один с опытным и бескомпромиссным врагом. Путин, отметил Порошенко, не отказался от своих планов и ждет удобного момента, чтобы действовать.

"Ослабленная, рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом - это и есть именно тот случай", - заявил Порошенко.

Он убежден, что если новый президент Украины согласится на двусторонние переговоры с Путиным, "то это сразу же приведет к тому, что будет подорвано доверие и сняты санкции".

По словам Порошенко, Путин пришел не за Крымом и Донбассом, а "за всей Украиной". "И именно эти выборы Путин рассматривает как решающую битву за всю Украину", - заявил он.

Ранее на форуме секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, в последние годы накапливая на своих восточных рубежах ударные группировки войск.