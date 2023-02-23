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Путин надеется избежать суда, но отсидеться ему не удастся – представитель Госдепа США

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 16:30
Путин надеется избежать суда, но отсидеться ему не удастся – представитель Госдепа США - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин надеется избежать международного суда, но его все равно ждет судьба его коллег Милошевича и Пиночета. Об этом заявила в интервью Current Time посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

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Ван Шаак признала, что пока Путин остается в России, он может "наслаждаться безнаказанностью", как и другие российские командиры и чиновники, однако многие бывшие лидеры, такие как Слободан Милошевич, Аугусто Пиночет или Хиссен Хабре тоже никогда не думали, что будут смотреть на зал суда со скамьи подсудимых.

"Все они думали, что будут наслаждаться безопасным раем вечно. Но все трое в конечном итоге ошибались", – сказала посол.

Она отметила, что многое будет зависеть от того, произойдет ли в России какая-то политическая трансформация, после которой Путину и его сообщникам "придется искать убежище в другом месте". Именно на этот случай принципиально важно собрать доказательства их виновности, потому что "красный ордер" Интерпола будет действовать по всему миру.

"Любая страна будет уполномочена их арестовать, поместить под стражу и в конечном итоге передать их в суд", – сказала Ван Шаак.

Посол также отметила, что хотя Международный уголовный суд и создаваемый в дополнение к нему Международный трибунал не могут вести процессы заочно, однако закон допускает заочное осуждение в Украине, и это само по себе может стать важной частью международного уголовного преследования. 

По словам Ван Шаак, преследование военных преступников может продолжаться очень долго, это "задача для целого поколения".

"Важно понимать, что нет никаких ограничений (по срокам. – Ред.) для расследования военных преступлений против человечества... Такие судебные преследования могут идти до последних дней жизни тех лиц, которые за них ответственны", – подчеркнула посол.

Читайте также: Возвращения назад больше нет. Евросоюз требует судить Путина и его марионеток

Сергій Бережний
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Госдепартамент США владимир путин военные преступления международный уголовный суд международный трибунал Бет Ван Шаак
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