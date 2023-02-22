Военные преступники РФ пока "наслаждаются безнаказанностью", но работа ведется – Госдеп

Россияне, причастные к преступлениям против человечности, недоступны для международного правосудия до тех пор, пока они остаются в России. Об этом заявила Бет Ван Шаак, посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия, сообщает CNN.

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Ван Шаак сказала, что хотя россиян, которые подозреваются в причастности к преступлениям против человечности во время войны против Украины, на основании имеющихся доказательств уже сейчас, до окончания войны, можно привлекать к ответственности, их проблематично взять под стражу, пока они проживают в России.

"Пока такие люди остаются в России, они, вероятно, будут наслаждаться безнаказанностью, потому что не существует международных полицейских сил, которые могли бы их арестовать", – сказала Ван Шаак.

Тем не менее, добавила она, Госдепартамент намерен "поддерживать привлечение их к ответственности везде, где это преследуется".

Посол не стала комментировать, передавали ли США каким-то международным правоохранительным или судебным структурам собранные ими доказательства преступлений.

Ван Шаак также сказала, что по имеющимся данным не менее 6000 украинских детей были депортированы или оказались в ловушке в России, и это может рассматриваться как одна из форм геноцида. Посол добавила, что США будут и далее отслеживать признаки геноцида в действиях россиян в Украине.

21 ноября 2022 года Ван Шаак заявляла, что у Госдепартамента появляется все больше свидетельств систематических военных преступлений российских военных.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

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Сергій Бережний

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