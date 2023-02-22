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Военные преступники РФ пока "наслаждаются безнаказанностью", но работа ведется – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 23:02
Военные преступники РФ пока
Бет Ван Шаак (Фото - скриншот с видео)

Россияне, причастные к преступлениям против человечности, недоступны для международного правосудия до тех пор, пока они остаются в России. Об этом заявила Бет Ван Шаак, посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия, сообщает CNN.

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Ван Шаак сказала, что хотя россиян, которые подозреваются в причастности к преступлениям против человечности во время войны против Украины, на основании имеющихся доказательств уже сейчас, до окончания войны, можно привлекать к ответственности, их проблематично взять под стражу, пока они проживают в России.

"Пока такие люди остаются в России, они, вероятно, будут наслаждаться безнаказанностью, потому что не существует международных полицейских сил, которые могли бы их арестовать", – сказала Ван Шаак.

Тем не менее, добавила она, Госдепартамент намерен "поддерживать привлечение их к ответственности везде, где это преследуется".

Посол не стала комментировать, передавали ли США каким-то международным правоохранительным или судебным структурам собранные ими доказательства преступлений.

Ван Шаак также сказала, что по имеющимся данным не менее 6000 украинских детей были депортированы или оказались в ловушке в России, и это может рассматриваться как одна из форм геноцида. Посол добавила, что США будут и далее отслеживать признаки геноцида в действиях россиян в Украине.

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Сергій Бережний
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Госдепартамент США военные преступления преступления против человечества Бет Ван Шаак
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