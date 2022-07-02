Новое наступление на Киев возможно только в двух случаях – советник главы МВД

Российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину, если не будет открыт второй фронт. Без участия Беларуси новое наступление на Киев и Чернигов возможно только в том случае, если будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его попросили оценить по 10-бальной шкале вероятность вступления Беларуси в войну. Денисенко ответил, что, сейчас, – от 3 до 4.

"Но мы должны понимать два момента. Первый: Путин ничего не сможет сделать с Украиной, если не будет открыт второй фронт", – сказал он.

Россияне, по его словам, смогут медленно продвигаться, но больших побед не будет.

Второй момент заключается в том, что Путин, говорит Денисенко, планирует возродить Советский союз к концу 2022 года. 30 декабря будет 100 лет со дня создания СССР.

"Если Лукашенко не вступит в эту войну, то он не вступит и в этот возрожденный Советский союз..." – сказал Денисенко.

По его мнению, новое наступление на Киев возможно только в двух случаях.

"Первый: если Лукашенко соглашается запустить сюда беларускую армию. Пока он петляет, пока такого добра не дал. Второй момент – если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины", – сказал Денисенко.

Сейчас Беларусь очень важна для Кремля, по словам представителя МВД, потому что ее предполагаемое вторжение в Украину отвлечет часть украинских войск от восточного фронта и обеспечит возможность нового наступления на Чернигов или Киев.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продлили учения у границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу.

В Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп с территории Беларуси.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.