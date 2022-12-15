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Путин отменил ежегодное послание к депутатам, так как не может справиться с критикой — ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 09:28
Путин отменил ежегодное послание к депутатам, так как не может справиться с критикой — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин отменил ежегодное послание к Федеральному собранию из-за неспособности справиться с растущей критикой на фоне неудач в войне РФ против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что решение Путина отменить послание связано с тем, что он не уверен в своей способности формировать информационное пространство в России на фоне растущей критики его решений во время войны. 

Уход российских оккупантов из-под Киева весной, вероятно, сорвал планы диктатора объявить о "победе" во время выступления перед депутатами по аналогии с речью весной 2014 года, когда Путин объявил об аннексии Крыма. 

Отмечается, что Путин оттягивает момент послания, так как ему придется признать, что Россия не может достичь его часто повторяемых максималистских целей в Украине.

Он не может быть уверен в своей способности оправдать цену войны, так как Россия не имела никаких побед в Украине после оккупации Лисичанска в июле, после чего был ряд успешных наступлений Вооруженных Сил Украины и объявление мобилизации, что только усилило недовольство Кремлем. 

Отмена ежегодных выступлений может подорвать популистскую привлекательность Путина как правителя, поддерживающего отношения со своим населением, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин isw
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