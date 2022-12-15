Путин отменил ежегодное послание к депутатам, так как не может справиться с критикой — ISW
Российский диктатор Владимир Путин отменил ежегодное послание к Федеральному собранию из-за неспособности справиться с растущей критикой на фоне неудач в войне РФ против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что решение Путина отменить послание связано с тем, что он не уверен в своей способности формировать информационное пространство в России на фоне растущей критики его решений во время войны.
Уход российских оккупантов из-под Киева весной, вероятно, сорвал планы диктатора объявить о "победе" во время выступления перед депутатами по аналогии с речью весной 2014 года, когда Путин объявил об аннексии Крыма.
Отмечается, что Путин оттягивает момент послания, так как ему придется признать, что Россия не может достичь его часто повторяемых максималистских целей в Украине.
Он не может быть уверен в своей способности оправдать цену войны, так как Россия не имела никаких побед в Украине после оккупации Лисичанска в июле, после чего был ряд успешных наступлений Вооруженных Сил Украины и объявление мобилизации, что только усилило недовольство Кремлем.
Отмена ежегодных выступлений может подорвать популистскую привлекательность Путина как правителя, поддерживающего отношения со своим населением, резюмировали в сводке.
- Британская разведка считает, что ежегодную пресс-конференцию Путина отменили из страха, что она выйдет из-под контроля и начнут задавать вопросы о войне.
- Путин боится смерти и любит жизнь, поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины, заявил президент Владимир Зеленский.
- Кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить их в том, что "не было никогда никакой Украины", сказал Зеленский.
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