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Путин понесет ответственность за ракетные обстрелы – заявление лидеров Большой семерки

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 18:55
Путин понесет ответственность за ракетные обстрелы – заявление лидеров Большой семерки - Фото
Логотип саммитов Большой семерки 2022 года (Фото - EPA)

Лидеры Большой семерки пообещали привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина и всех, кто ответственен за ракетные обстрелы гражданских объектов Украины, а также продолжать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку Украины. Об этом говорится в процитированном CNN совместном заявлении лидеров G7 по итогам виртуального саммита.

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Участники саммита заявили, что будут продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", включая финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что лидеры G7 по итогам встречи осудили действия россиян, в частности, попытку аннексии территорий Украины и ядерный шантаж, и напомнили, что неизбирательные атаки против гражданского населения являются военным преступлением.

В заявлении сказано, что G7 решительно осуждает и однозначно исключает незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. 

В G7 подтвердили, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия Россией в Украине приведет к серьезным последствиям и глобальному осуждению.

Семерка осудила действия РФ на Запорожской АЭС и давление, которое оккупанты оказывают на персонал станции, и указала, что "Россия будет считаться ответственной за любой инцидент, вызванный ее действиями".

Большая семерка также намерена и далее "координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике". 

  • За 10 октября были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.
  • Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Сергій Бережний
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