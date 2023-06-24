Путин приказал арестовывать россиян "за нарушение режима военного положения"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток "за нарушение режима военного положения". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

"За несоблюдение норм, установленных законом "О военном положении", федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, для граждан устанавливается штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест до 30 суток, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток", – говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент нет информации о том, что Путин подписал указ о введении военного положения в РФ.

Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

По данным Flightradar и украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.





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