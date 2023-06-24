Путин приказал арестовывать россиян "за нарушение режима военного положения"
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток "за нарушение режима военного положения". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.
"За несоблюдение норм, установленных законом "О военном положении", федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, для граждан устанавливается штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест до 30 суток, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток", – говорится в сообщении.
Отметим, что на данный момент нет информации о том, что Путин подписал указ о введении военного положения в РФ.
- Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.
- По данным Flightradar и украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.
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