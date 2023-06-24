Путін наказав заарештовувати росіян "за порушення режиму воєнного стану"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про штрафи та адміністративний арешт терміном до 30 діб "за порушення режиму воєнного стану". Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАРС.

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Також закон запроваджує можливість затримання пасажирського транспорту за відсутності маршрутної картки до сплати штрафу.

"За недотримання норм, встановлених законом "Про воєнний стан", федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ з питань воєнного стану, для громадян встановлюється штраф у розмірі до 1 тисячі рублів або адміністративний арешт до 30 діб, якщо ці дії не містять кримінальних дій. Для посадових осіб штраф становитиме до 2 тисяч рублів чи адміністративний арешт терміном до 30 діб ", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі немає інформації про те, що Путін підписав указ про запровадження воєнного стану у РФ.

Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним.

За даними Flightradar та українських спецслужб, Путін утік із Москви.





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