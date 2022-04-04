Путин проводит геноцид в Украине, потому что уверен, что Европа не ответит – Зеленский

Открытые призывы к геноциду украинцев, раздающиеся в России, и факты их практического воплощения оккупационными российскими войсками на территории Украины стали возможными благодаря утратившим адекватность руководителям РФ и их уверенности в том, что европейские лидеры не смогут им противостоять. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления по видеосвязи в парламенте Румынии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он рассказал о своей поездке в Бучу Киевской области, где, по состоянию на сейчас, обнаружили уже более 300 тел мирных местных жителей, убитых российскими военными.

"Прошу прощения – видео жесткое, но это реальность..." – сказал президент, после чего продемонстрировал румынским парламентариям соответствующие кадры.

Он задал вопрос, почему российские солдаты это сделали.

В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства РИА Новости была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. И это не просто текст, отметил Зеленский, это одно из доказательств для грядущего трибунала против российских военных преступников.

Он подчеркнул, что указанное агентство не могло опубликовать то, что не соответствует официальной идеологической позиции руководства РФ.

"То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины", – сказал президент.

Эти открытые проявления жестокой антигуманной политики, по его словам, стали возможными по двум причинам.

Во-первых, власти России, по словам Зеленского, "неадекватны". "Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы воплотить свои безумные идеи", – отметил он.

"А вторая причина – почему в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления оккупантов, которые все, весь мир увидел в Буче, – это уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать объединившие континент ценности", – подчеркнул президент.

Он призвал румынский народ вместе остановить "этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все".

"Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе", – сказал Зеленский, добавив, что это необходимо сделать немедленно, потому что Украина — не последняя цель диктатора Путина. Россияне хотят захватить Одессу, а затем и Молдову, что ставит под угрозу мир во всем регионе Дуная.

Для того, чтобы остановить Россию и сохранить мир в Европе, следует лишить РФ всех ресурсов, отметил Зеленский. В первую очередь финансовых и экономических.

Евросоюз должен закрыть порты для российских судов, остановить транзит товаров и любую экономическую активность в РФ, ограничить поток денег за российские энергоносители, отметил Зеленский.

Кроме того, европейские страны, по словам президента, должны предоставить Украине все необходимое ей оружие.

Также он предложил Румынии и румынских компаниям принять участие в программе восстановления Украины после войны.

"И я верю, что очень скоро смогу обратиться к вам еще и со словами благодарности за поддержку Румынией вступления Украины в Европейский Союз", – сказал Зеленский.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Читайте также: Российское государственное агентство открыто призывало к геноциду украинцев

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.