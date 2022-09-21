Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Турции и другим странам – Кулеба

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации стало проявлением крайнего неуважения к странам, которые призвали к дипломатии и прекращению войны. В числе этих стран – Китай и Турция. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые призвали к дипломатии и прекращению войны России с Украиной", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что российский диктатор не может победить в этой войне.

"Он хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой у него нет шансов победить", – написал Кулеба.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Читайте также: "Это трагедия для российского народа". У Зеленского отреагировали на мобилизацию в России

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.