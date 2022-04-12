Путин сказал канцлеру Австрии: Было бы лучше, если б война поскорее закончилась

Российский диктатор Владимир Путин сказал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что было бы лучше, если б война России против Украины поскорее закончилась. Об этом заявил сам Нехаммер, но смысл слов Путина неясен, передает The New York Times.

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Нехаммер сказал журналистам, что рассказывал Путину о военных преступлениях, в частности в Буче, и об уничтоженных российских танках под Киевом, чтобы показать огромные потери армии РФ.

По его словам, Путин отмахнулся от обвинений в военных преступлениях и сказал в конце: "Было бы лучше, если бы она (война. – Ред.) поскорее закончилась". Однако смысл этих слов остается неясным, они могли указывать как на готовность Путина к переговорам, так и на подготовку Россией жестокого нападения на Донбассе.

"У нас не может быть иллюзий: Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами о войне", – сказал канцлер Австрии.

Марк Сировой

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