Путин сказал, от чего будут зависеть отношения с Украиной

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Двусторонние отношения между Россией и Украиной будут зависеть от "политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины". Об этом сегодня заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, как он оценивает итоги президентских выборов в Украине и как при новой власти будут складываться двусторонние отношения, Путин сказал: "Это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко, полный и абсолютный".

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Комментируя по просьбе журналистов негативную реакцию мира на подписанный вчера указ об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ жителям временно оккупированных и отвечая на вопрос, не провоцирует ли он таким образом избранного президента Владимира Зеленского.

"Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно, что у кого-то решения подобного рода вызывают негативную реакцию", - сказал он.

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По его словам, Польша уже много лет выдает карту поляка, выдают паспорта Венгрия и Румыния.

"А чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией?.. Я не вижу здесь ничего необычного", - сказал он.

"Что касается провоцирования (Зеленского, - ред.), то мы далеки, и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать", - заявил он.

По данным ЦИК, обработано 100% электронных протоколов. С 73,2% победил Зеленский, Порошенко набрал 24,4% голосов.

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".