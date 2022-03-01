Путин сломал об Украину зубы, но еще не сломался – Кулеба

Президент России Владимир Путин, по всем признакам, сломал зубы об Украину – "но, буду откровенен, еще не сломался". Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин все еще "ищет военного выхода, военного результата для себя". "И потому бросает на нас все большие и большие силы, приказывает своим войскам обстреливать мирных людей и жилые кварталы, срывает ярость на обычных людях", – отметил он.

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Украина сделает все возможное, чтобы за эти военные преступления в международных судах наступила ответственность, говорит Кулеба.

"Но это будет потом. Сейчас, и это самое главное, нам нужно выстоять. Сцепив зубы, как бы ни было сложно, пересидеть бомбардировки. Не терять веры в победу, – добавил министр. – Враг уже надломился, его моральное состояние ухудшается. В России – шок от стремительного падения уровня жизни и изоляции... А мы на своей земле, мы защищаем ее".

Украина документирует все преступления оккупантов и составляет черный список путинских генералов из России и Беларуси для Гаагского трибунала, сообщила сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова: "Костьми ляжем, но арестуем. Виллы не спасут".

Подозрения за посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны подписаны: министру обороны и начальнику Генштаба РФ, главнокомандующему Нацгвардией РФ, директору СВР РФ, главе Совета федерации, директору ФСБ, замглавы совбеза РФ, председателю Госдумы. И этот черный список только начинается: "Там будут сотни оккупантов".

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Валерия Кондратова

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