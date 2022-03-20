Путин создал для себя информационный кокон и застрял в нем – западная разведка

Лидер РФ Владимир Путин многие годы выстраивал свое информационное окружение таким образом, что потерял возможность реалистично оценивать ситуацию и принимать адекватные решения. Именно к такому пониманию его действий склоняются эксперты западных разведслужб, пишет BBC.

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По мнению бывшего руководителя операций ЦРУ в России Джона Сайфера, Путин является единственным лицом, принимающим крупные решения в Москве. И хотя он часто публично высказывается о своих взглядах, разведке трудно получить достоверную информацию о том, какие конкретные решения он собирается принять, поскольку он часто не обсуждает их даже со своими ближайшими соратниками.

Джон Соэрс, бывший глава британской MI-6, считает, что "в такой защищенной системе, как Россия, чрезвычайно сложно получить достоверные разведданные о намерениях лидера, особенно когда так много даже его людей не знают, что происходит".

Разведслужбы считают, что Путин изолирован в информационном коконе, который он сам сплел из своих представлений и тезисов собственной пропаганды, и что в этот кокон проникает очень мало информации извне, особенно такой, которая противоречит представлениям Путина.

Психолог Адриан Фернхем, изучающий современную разведку, отмечает, что "Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только ограниченное число людей и отсекает все остальное". Фернхем указывает, что при таком "узкогрупповом мышлении" все члены группы только укрепляются в заблуждениях, которые постоянно транслируют друг другу.

Эксперты отмечают, что Путин, оставаясь в подобной информационной изоляции, обречен на принятие ошибочных решений, которые ухудшают его ситуацию и тем самым усиливают у него ощущение, что он "загнан в угол". Это, в свою очередь, может спровоцировать его на самые крайние формы агрессии, считают специалисты.

Сергей Бережной

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