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"Путин, тебя ждет Гаага". Мэр Вильнюса сделал надпись на дороге около посольства России

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 01:06
Ремигис Шимасюс (фото - скриншот Facebook мэра)

Сегодня, 1 марта, мэр столицы Литвы Ремигис Шимасюс написал белой краской около здания посольства России в Вильнюсе сообщение президенту России Владимиру Путину – ответ на его нападение на Украину. Об этом пишет Reuters.

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"Путин, тебя ждет Гаага" , – гласит 20-метровая надпись.

По словам мэра Вильнюса, его послание состоит в том, что "военные преступники должны оказаться в Гааге, в уголовном суде".

Шимасюс подчеркнул, что Вильнюс "поддерживает искусство, особенно искусство, которое несет в себе послание мира".

Также в Вильнюсе на крыше российского здания неизвестные сделали граффити надписью "Русский корабль, иди на х**".

Литва намерена обратиться в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в Украине, совершенные Россией и ее союзником Беларусью.

  • 27 февраля 2022 года стало известно, что Украина направила в Гаагу обвинения в военных преступлениях России.
  • 28 февраля прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан принял решение начать расследование военных действий России против Украины.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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