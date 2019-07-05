Путин требует снять блокаду с оккупированного Донбасса

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Об этом заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщают росСМИ.

"Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям", - сказал Путин.

4 июля 2019 года Путин назвал условия для начала переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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