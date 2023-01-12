Путин, возможно, скоро будет вынужден сам руководить оккупационными войсками – посол

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что, возможно, российский диктатор Владимир Путин сам "будет вынужден командовать своими войсками", если его последнее назначение в российской армии провалится. Об этом Пристайко сказал в комментарии Sky News.

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О Соледаре он сказал, что город небольшой, но "каждый город важен". Россияне "бросают сотни и сотни жизней в Соледар и соседний Бахмут", пытаясь дать Путину хоть какую-нибудь победу.

Отвечая на вопрос о двух пропавших без вести в Украине британских гуманитарных работниках, посол сказал, что знает о ситуации, но не может подтвердить ни одну смерть.

По информации Sky News, 28-летний Эндрю Бегшоу и 48-летний Кристофер Парри пропали без вести в прошлую пятницу. Группа российских наемников утверждает, что обнаружила тело одного из них.

Пристайко также сказал, что западные союзники должны дать "тысячи" танков, чтобы оказать реальное влияние на ход боевых действий.

"Нам нужны тысячи, это точно, потому что россияне ставят тысячи танков перед нашими линиями", – отметил посол.

11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет.

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Вадим Ребрина

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