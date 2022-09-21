Путин выбрал эскалацию войны против Украины — премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ "является попыткой дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией против Украины", и "еще одним доказательством того, что только Россия является агрессором". Об этом сообщает BBC.

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Фиала сказал, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине, и это в интересах Чехии.

Чехия стала первой страной, отправившей в Украину тяжелое вооружение.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Российское движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации.

Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Вадим Ребрина

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