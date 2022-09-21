Путин выбрал эскалацию войны против Украины — премьер Чехии
21.09.2022, 13:03
Петр Фиала (Фото: правительство Чехии) Фото: vlada.cz
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ "является попыткой дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией против Украины", и "еще одним доказательством того, что только Россия является агрессором". Об этом сообщает BBC.
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Фиала сказал, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине, и это в интересах Чехии.
Чехия стала первой страной, отправившей в Украину тяжелое вооружение.
- Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
- Российское движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации.
- Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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