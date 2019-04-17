Путин заменил "куратора Украины" в одном из своих управлений

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Тем же указом Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

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РБК называет Говоруна давним соратником помощника путина Владислава Суркова и "куратором Украины".

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором ДНР и ЛНР".

Как сообщают росСМИ, Путин собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.