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17.04.2019, 19:57

Путин заменил "куратора Украины" в одном из своих управлений

Путин заменил "куратора Украины" в одном из своих управлений - Фото
Фото: ЕРА

По информации российских СМИ, Олег Говорун является давним соратником Владислава Суркова

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Тем же указом Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

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РБК называет Говоруна давним соратником помощника путина Владислава Суркова и "куратором Украины".

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором ДНР и ЛНР".

Как сообщают росСМИ, Путин собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

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Теги: владимир путин, владислав сурков, олег говорун
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