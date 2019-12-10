"Путина интересовал только газ". Порошенко - об итогах саммита

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото: EPA)

Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на встречу лидеров нормандской четверки в Париже, которая состоялась 9 декабря. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Порошенко, оснований для эйфории нет, а встреча показала, что России "нельзя доверять": "Такое ощущение, что Путина интересовал только газ".

Пятый президент считает, что отказ от судебных исков к Газпрому и возврат на российский газовый "крючок" - это "большая опасность": "И в ближайшее время противодействие этой угрозе выйдет на первый план".

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин. Вот к чему пришли.

Читайте также: Полный текст парижских договоренностей 9 декабря 2019 года