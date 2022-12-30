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ПВО ночью сбила все 16 "шахедов": Россия использовала русло Днепра

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 09:26
ПВО ночью сбила все 16
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Украинская противовоздушная оборона ночью сбила все 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила армия России. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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"Шахеды" атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления ПВО россияне пытались использовать русло Днепра.

Все 16 дронов сбили силы воздушных командований "Восток" и "Центр", а также других подразделений ПВО.

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Марко Сировой
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