ПВО ночью сбила все 16 "шахедов": Россия использовала русло Днепра
30.12.2022, 09:26
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Украинская противовоздушная оборона ночью сбила все 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила армия России. Об этом сообщает командование Воздушных сил.
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"Шахеды" атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления ПВО россияне пытались использовать русло Днепра.
Все 16 дронов сбили силы воздушных командований "Восток" и "Центр", а также других подразделений ПВО.
- Армия РФ ночью ударила дронами по Киеву, обломками повреждено здание. Также сбито 10 беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.
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