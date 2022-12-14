ПВО сбила все выпущенные Россией по Украине дроны-камикадзе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что силы украинской противовоздушной обороны сбили все 13 выпущенных Россией дронов-камикадзе.

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"Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы. Горжусь", – сказал он.

Сегодня в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 9:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.

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Вадим Ребрина

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