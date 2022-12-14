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ПВО сбила все выпущенные Россией по Украине дроны-камикадзе – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 10:05
ПВО сбила все выпущенные Россией по Украине дроны-камикадзе – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что силы украинской противовоздушной обороны сбили все 13 выпущенных Россией дронов-камикадзе.

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"Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы. Горжусь", – сказал он.

  • Сегодня в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 9:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
  • В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.

Читайте также: Появилось видео с обломком дрона, сбитого над Киевом. На нем написано "за Рязань"

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво Shahed
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