ПВО сбила все выпущенные Россией по Украине дроны-камикадзе – Зеленский
14.12.2022, 10:05
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
Президент Владимир Зеленский сообщил, что силы украинской противовоздушной обороны сбили все 13 выпущенных Россией дронов-камикадзе.
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"Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы. Горжусь", – сказал он.
- Сегодня в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 9:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
- В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.
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