Пять депортированных украинцев объявили голодовку на границе Грузии и России – Эхо Кавказа
Пятеро украинцев, которые находятся на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку и требуют допустить к ним украинского консула. Об этом сообщает Эхо Кавказа, ссылаясь на одного из этих украинцев Сергея Ларко.
По словам украинцев, они находятся в подвальном помещении пункта пропуска на границе между Россией и Грузией около месяца. Участники акции намерены официально уведомить грузинских пограничников о начале голодовки. А сам Ларко предоставил журналистам копию обращения, в котором указал причины и требования протестующих.
"Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав", – сказано в заявлении.
По словам Ларко, его депортировали из России 21 июня 2025 года, а по прибытию в Грузию у него якобы забрали паспорт и собрали биометрические данные, хотя законных оснований на это не было. Мужчина заявил, что ему отказали в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание.
"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом", – сказано в заявлении Ларко.
Протестующие требуют допустить к ним украинского консула, объяснить причины задержания и дать возможность выехать из Грузии или подать ходатайство о международной защите. Также они настаивают на медицинском обследовании и требуют, чтобы их прекратили "незаконно держать под стражей".
Пока требования не будут выполнены, украинцы намерены продолжать голодовку.
- 19 июля Сибига доложил Зеленскому про ситуацию с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию. Дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.
- В тот же день министр иностранных дел призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной.
- Россия заявила, что Украина якобы отказывается забрать девять своих граждан, которых депортировали на границу с Грузией. В ЦПД заявили, что это фейк.
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