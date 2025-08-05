Пять депортированных украинцев объявили голодовку на границе Грузии и России – Эхо Кавказа

Украинцы требуют, чтобы их прекратили удерживать в подвале, допустили к ним консула и разрешили выехать

Пунтк пропуска "Дариали" (Иллюстративное фото: wikimapia)

Пятеро украинцев, которые находятся на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку и требуют допустить к ним украинского консула. Об этом сообщает Эхо Кавказа, ссылаясь на одного из этих украинцев Сергея Ларко.

По словам украинцев, они находятся в подвальном помещении пункта пропуска на границе между Россией и Грузией около месяца. Участники акции намерены официально уведомить грузинских пограничников о начале голодовки. А сам Ларко предоставил журналистам копию обращения, в котором указал причины и требования протестующих.

"Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав", – сказано в заявлении.

По словам Ларко, его депортировали из России 21 июня 2025 года, а по прибытию в Грузию у него якобы забрали паспорт и собрали биометрические данные, хотя законных оснований на это не было. Мужчина заявил, что ему отказали в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание.

"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом", – сказано в заявлении Ларко.

Протестующие требуют допустить к ним украинского консула, объяснить причины задержания и дать возможность выехать из Грузии или подать ходатайство о международной защите. Также они настаивают на медицинском обследовании и требуют, чтобы их прекратили "незаконно держать под стражей".

Пока требования не будут выполнены, украинцы намерены продолжать голодовку.

Заявление Сергея Ларко (Фото: Эхо Кавказа)