П'ять депортованих українців оголосили голодування на кордоні Грузії та Росії – Ехо Кавказа

Українці вимагають, щоб їх припинили утримувати в підвалі, допустили до них консула і дозволили виїхати

Пункт пропуску "Даріалі" (Ілюстративне фото: wikimapia)

П'ятеро українців, які перебувають на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування і вимагають допустити до них українського консула. Про це повідомляє Ехо Кавказа, посилаючись на одного з цих українців Сергія Ларка.

За словами українців, вони перебувають у підвальному приміщенні пункту пропуску на кордоні між Росією і Грузією близько місяця. Учасники акції мають намір офіційно повідомити грузинських прикордонників про початок голодування. А сам Ларко надав журналістам копію звернення, в якому вказав причини та вимоги протестувальників.

"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників і порушення моїх прав", – ідеться в заяві.

За словами Ларка, його депортували з Росії 21 червня 2025 року, а після прибуття в Грузію в нього нібито забрали паспорт і зібрали біометричні дані, хоча законних підстав на це не було. Чоловік заявив, що йому відмовили у виїзді з Грузії, поданні заяви на прихисток, юридичній допомозі та в можливості оскаржити затримання.

"Мене помістили в нелюдські умови в підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз", – ідеться в заяві Ларка.

Протестувальники вимагають допустити до них українського консула, пояснити причини затримання і дати можливість виїхати з Грузії або подати клопотання про міжнародний захист. Також вони наполягають на медичному обстеженні та вимагають, щоб їх припинили "незаконно тримати під вартою".

Доки вимоги не будуть виконані, українці мають намір продовжувати голодування.

Заява Сергія Ларка (Фото: "Эхо Кавказа")