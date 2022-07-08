"Пять дней я не ела и практически не пила". Тайра рассказала о российском плене

Украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене, из которого ее освободили по обмену 17 июня. Паевская дала интервью CNN.

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Паевская три месяца провела в российском плену, она обвинила своих охранников в психологических и физических пытках.

Когда Тайру схватили, она попросила оккупантов дать ей позвонить мужу, на что ей ответили, что она "пересмотрела американских фильмов, никакого звонка не будет".

По ее словам, издевательства начались сразу после того, как ее опознали на блокпосте под Мариуполем и взяли в плен вместе с водителем 16 марта.

"Пять дней я не ела и практически не пила", – сказала Тайра в интервью CNN почти через три недели после освобождения.

"Были физические издевательства и психологическое давление чрезвычайное. Психологическое давление не останавливалось ни на минуту все эти три месяца", – рассказала Паевская.

"Это были пытки", – сказал журналист.

"Да, безусловно. И физические в том числе", – подтвердила Тайра.

Она рассказала, что когда российские оккупанты поняли, что не добьются от нее нужных им признаний, они бросили ее в одиночную камеру под землей, без матраса, с металлическими нарами.

Оккупанты говорили Тайре, что весь мир должен покориться России, что украинцы должны перестать сопротивляться, потому что это "их судьба".

Паевская назвала россиян жертвами безжалостной пропаганды, которая полностью уничтожает способность к критическому мышлению.

В сюжете CNN говорится, что Тайре нужно некоторое время, прежде чем она сможет вернуться на фронт, а сейчас она начала подготовку к Играм непокоренных 2023 года для раненых ветеранов плавания и стрельбы из лука.

Во время Майдана "Тайра" была медиком, помогая пострадавшим участникам Революции достоинства.

С начала российско-украинской войны 2014 года преподавала тактическую медицину в проектах "Народный резервист" и "Защита патриотов". Преподавала на полигоне и базах добровольцев, а потом – на фронте. Сначала действовала самостоятельно как парамедик. Постепенно на фронте собралась команда для эвакуации "Ангелы Тайры".

За годы войны научила около 8 000 человек, спасла более 500 бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года участвовала в сопротивлении. 16 марта 2022 попала в плен к российским оккупантам.

17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую освободили из плена российских оккупантов.

18 июня она записала видеообращение.

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Наталия Медведева

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