Пять главных новостей Украины и мира на 19:00

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует пять главных новостей дня. Ничего лишнего - только важное.

1. ЧТО ТАМ С ДЕЛОМ ШЕРЕМЕТА. Следствие говорит, что в день убийства журналиста подозреваемая Юлия Кузьменко выключила телефон. Адвокат говорит - нет, активно переписывалась. И показал скриншоты.

2. КОНСТИТУЦИЮ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ. В опубликованном законопроекте, который внес в парламент Владимир Зеленский, отсутствует "особый статус", отменяются районы и вводятся префекты. Разбираем, что еще предложил президент.

3. УКРБУД НЕ ЛИКВИДИРУЮТ. Деньги инвесторов строительной компании сохранены и будут в полном объеме переданы Киевгорстрою. Читайте, кому перейдут компании-застройщики и какова будет судьба 26 жилищных комплексов корпорации.

4. КТО СТАНЕТ НОВЫМ ГЛАВОЙ НАПК. Александр Новиков выиграл конкурс на главу Нацагентства по предотвращению коррупции. Мы написали, чем он известен.

5. ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ЛЕГАЛИЗУЮТ. Конституционная норма о единственном гражданстве останется, но из гражданства другой страны выходить станет не обязательно.

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