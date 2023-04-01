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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 апреля

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 апреля - Фото
Митрополит УПЦ МП Павел (Скриншот видео)

1. США ДУМАЮТ НАД ПОСТАВКОЙ УКРАИНЕ ДАЛЬНОБОЙНОГО ОРУЖИЯ, НО НЕ ATACMS – МИЛЛИ. Соединенные Штаты не снабжают Украину ракетами большой дальности ATACMS, однако рассматривают другие варианты, позволяющие украинским войскам увеличить радиус действия на поле боя (подробнее).

2. МИТРОПОЛИТУ УПЦ МП ПАВЛУ ЛЕБЕДЮ ВРУЧИЛА ПОДОЗРЕНИЕ СБУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение от Службы безопасности Украины (подробнее).

3. ПОДОЗРЕНИЕ МИТРОПОЛИТУ УПЦ МП ПАВЛУ. СБУ ОПУБЛИКОВАЛА ПЕРЕХВАТ РАЗГОВОРОВ – АУДИО. Служба безопасности заявила, что собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ БОГУСЛАЕВА И ЕЩЕ РЯДА РОССИЯН. Президент Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева и ряда россиян (подробнее).

5. СИЛЫ ОБОРОНЫ ОТБИЛИ 50 АТАК РОССИЯН. ГОРЯЧЕЕ ВСЕГО СЕЙЧАС НА ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ — ГЕНШТАБ. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка (подробнее).

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Вадим Ребрина
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