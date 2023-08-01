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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 августа

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 августа - Фото
Снаряды 155 мм (Иллюстративное фото: EPA)

1. Днепропетровский военком приобрел имущества на $350 000 после вторжения. Правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000. (подробнее)

2. ВСУ получат больше снарядов 155 мм из Южной Кореи и Болгарии. США заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм. (подробнее)

3. Кабмин передал Винницкий авиазавод в управление Мотор Сич. Кабинет министров по предложению Нацагентства по розыску активов (АРМА) передал акции Винницкого авиационного завода в управление компании Мотор Сич. Винницкий авиазавод исторически тесно сотрудничает с Мотор Сич, выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов. (подробнее)

4. Посол в Германии призвал НАТО защитить зерновозы от РФ, как от пиратов в Африке. Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал НАТО защитить от России идущие по Черному морю зерновозы по примеру борьбы с пиратами в Африке. (подробнее)

5. Крупнейший старинный замок во Львовской области вернули в госсобственность. Хозяйственный суд расторг договор о концессии с частным обществом и вернул в государственную собственность замок XVII века во Львовской области. Судя по фото, речь идет о Старосельском замке. (подробнее)

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Наталья Медведева
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