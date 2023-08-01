RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 серпня

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 серпня - Фото
Снаряди 155 мм (Ілюстративне фото: EPA)

1. Дніпропетровський військком придбав майна на $350 000 після вторгнення. Правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування у Дніпропетровській області. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майно на $350 000. (докладніше)

2. ЗСУ отримають більше снарядів 155 мм з Південної Кореї та Болгарії. США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм. (докладніше)

3. Кабмін передав Вінницький авіазавод в управління Мотор Січ. Кабінет міністрів на пропозицію Нацагентства з розшуку активів (АРМА) передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління компанії Мотор Січ. Вінницький авіазавод історично тісно співпрацює з Мотор Січ, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію вертольотів. (докладніше)

4. Посол у Німеччині закликав НАТО захистити зерновози від РФ, як від піратів в Африці. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав НАТО захистити від Росії зерновози, що йдуть Чорним морем, за прикладом боротьби з піратами в Африці. (докладніше)

5. Найбільший старовинний замок у Львівській області повернули у держвласність. Господарський суд розірвав договір про концесію з приватним товариством та повернув у державну власність замок XVII століття у Львівській області. Судячи з фото, йдеться про Старосільський замок. (докладніше)

Читайте також: Розбір | С-200. Чи може стара радянська ракета стати українським ATACMS

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 