П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 серпня

1. Дніпропетровський військком придбав майна на $350 000 після вторгнення. Правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування у Дніпропетровській області. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майно на $350 000. (докладніше)

2. ЗСУ отримають більше снарядів 155 мм з Південної Кореї та Болгарії. США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм. (докладніше)

3. Кабмін передав Вінницький авіазавод в управління Мотор Січ. Кабінет міністрів на пропозицію Нацагентства з розшуку активів (АРМА) передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління компанії Мотор Січ. Вінницький авіазавод історично тісно співпрацює з Мотор Січ, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію вертольотів. (докладніше)

4. Посол у Німеччині закликав НАТО захистити зерновози від РФ, як від піратів в Африці. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав НАТО захистити від Росії зерновози, що йдуть Чорним морем, за прикладом боротьби з піратами в Африці. (докладніше)

5. Найбільший старовинний замок у Львівській області повернули у держвласність. Господарський суд розірвав договір про концесію з приватним товариством та повернув у державну власність замок XVII століття у Львівській області. Судячи з фото, йдеться про Старосільський замок. (докладніше)

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