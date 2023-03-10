Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 марта

1. В СБУ показали, как вручили подозрение руководству "Антонова" из-за потери "Мрии" – фото. СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о подозрении экс-руководителям ГП "Антонов" – бывшему гендиректору Сергею Бычкову и его подчиненным, из-за действий которых был уничтожен самолет "Мрия" (подробнее).

2. ВСУ: Под Угледаром за неделю уничтожено около двух батальонов РФ. Наступать они не могут. О серьезном наступлении россиян в районе Угледара не может быть и речи, поскольку в последнее время противник понес там существенные потери, сообщил спикер ВСУ (подробнее).

3. Инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало – Госстат. Инфляция на потребительском рынке замедлилась до 24,9% в феврале по сравнению с февралем прошлого года (подробнее).

4. "Это смешно". Зеленский отрицает причастность Украины к диверсии на Северных потоках. Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах Северный поток, а подобная дезинформация выгодна только РФ или тем, кто ведет бизнес со страной-агрессором, заявил президент (подробнее).

5. Свято-Успенский монастырь УПЦ МП просят на выход из Киево-Печерской лавры – документ. Заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил Свято-Успенский монастырь УПЦ МП, что расторгает с ним договор об аренде территории и зданий Киево-Печерской лавры с 29 марта (подробнее).

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Оксана Житнюк

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