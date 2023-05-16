Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 мая

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНУ ШЕСТЬЮ РАКЕТАМИ Х-47 "КИНЖАЛ". ВСЕ БЫЛИ СБИТЫ ПВО. В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона сбила все цели. (подробнее)

2. КОРРУПЦИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ, ЗАДЕРЖАН ГЛАВА, ЕГО ЛИШИЛИ ПОЛНОМОЧИЙ. САП и НАБУ сообщили о разоблачении коррупции в Верховном суде Украины и задержании его главы – Всеволода Князева. Судьи Верховного Суда собрали пленум и выразили недоверие Князеву, он лишен полномочий. (подробнее)

3. СУД АРЕСТОВАЛ СВЯЗАННЫЕ С НОВИНСКИМ ДОЛИ В 72 КОМПАНИЯХ. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с бизнесменом Вадимом Новинским. (подробнее)

4. БИЗНЕСМЕН ПАВЕЛ ФУКС ПОЛУЧИЛ ПОДОЗРЕНИЕ ОТ СБУ. Бизнесмен Павел Фукс получил подозрение в финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов. (подробнее)

5. УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЦЕНТРУ КИБЕРОБОРОНЫ ПРИ НАТО. Украина официально присоединилась к аккредитованному НАТО Объединенному центру передовых технологий по киберобороне (CCDCOE). У штаб-квартиры центра подняли украинский флаг. (подробнее)

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