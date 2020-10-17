Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 октября

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1. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО СУТОЧНОМУ ЧИСЛУ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. 16 октября в Украине выявили 6410 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекордный показатель за время эпидемии в стране. (подробнее)

2. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЯНТАРЯ. На торгах продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего было выставлено на торги 1 т 84 кг камня. (подробнее)

3. БОЛЕЕ 5 МЛН ГА НЕЗАКОННО ВЫВЕЛИ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. За годы независимости через механизм бесплатной приватизации более 5 млн гектаров земель вывели в частную собственность. (подробнее)

4. БЫВШИЙ РEГИOНAЛ XOЧEТ ВOЗГЛAВИТЬ КOМИCCИЮ ПO РEГУЛИРOВAНИЮ AЗAРТНЫX ИГР. Бывший народный депутат от Партии регионов и экс-глава госгорадминистрации Макеевки Валерий Омельченко претендует на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. (подробнее)

5. МИНЭКОНОМИКИ: УКРАИНА КОРМИТ 150 МИЛЛИОНОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ. Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире и обладает потенциалом для того, чтобы удвоить экспорт продовольствия. (подробнее)

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