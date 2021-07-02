Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июля

1. ДЕЙСТВИЯ ГАЗПРОМА СПРОВОЦИРОВАЛИ РЕЗКИЙ СКАЧОК ЦЕНЫ ГАЗА В ЕВРОПЕ ДО $450 ЗА КУБОМЕТР. Цена газа растет на 4% в сутки на протяжении последних трех дней после отказа Газпрома бронировать на июль дополнительные мощности транзита украинской газотранспортной системы (подробнее).

2. ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ В БАНКАХ ВЫРОСЛИ. По итогам прошедшего месяца средние ставки выросли для депозитов в гривне и в евро. Доходность долларовых сбережений немного снизилась (подробнее).

3. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ЗАКУПИТ 130 НОВЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЗА 880 МЛН ЕВРО. Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о поставке в Украину 130 грузовых электровозов французской компании Alstom. Сумма контракта – 882,5 млн евро (подробнее).

4. ЦЕНА ГАЗА В УКРАИНЕ УСТАНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ. По результатам биржевых торгов 1 июля цена природного газа в Украине выросла на 11% или на 1500 грн установив исторический максимум в 15 064 грн за тыс.куб.м (подробнее).

5. МИНОБОРОНЫ РЕШИЛО, ЧТО КУРСАНТКИ НА ПАРАДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОЛЖНЫ ИДТИ НА КАБЛУКАХ: ФОТО. Военные курсантки на параде в честь Дня Независимости будут маршировать в туфлях на каблуках, решило Минобороны. Это вызвало скандал среди пользователей соцсетей и политиков с обвинениями Минобороны в сексизме. Тем не менее ведомство оправдывает свое решение, ссылаясь на приказ (подробнее).

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Вадим Ребрина

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