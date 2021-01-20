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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января

20.01.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января - Фото

1. СЕГОДНЯ ВЛАСТЬ В США ПЕРЕХОДИТ К ИЗБРАННОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ДЖО БАЙДЕНУ. LIGA.net ведет хронику инаугурации в США: как и что сегодня происходит в Вашингтоне можно прочитать в одной ленте (подробнее).

2. УКРАИНА УСТАНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД ПО ИМПОРТУ ВИНА. В 2020 году Украина закупила вина на $179,3 млн, основными странами-импортерами стали Италия, Франция и Грузия (подробнее).

3. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ, БАЙДЕН – ЗАВ Госдепе заявили, что рассмотрят возможность введения новых санкций для остановки укладки газопровода (подробнее).

4. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ. УЧИТЕЛЯМ ДОБАВЯТ 20%, МЕДИКАМ – 30%Правительство утвердило новую тарифную ставку для расчета зарплат сотрудников бюджетной сферы (подробнее). 

5. В ЦЕНТРЕ МАДРИДА ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа (подробнее). 

Читайте также главные тексты дня: 

Цифровой мир|Жизнь после $40 000. Что мешает биткоину расти дальше? И кому он помогает (даже в Украине)

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Дарья Мостовая
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