Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января

1. СЕГОДНЯ ВЛАСТЬ В США ПЕРЕХОДИТ К ИЗБРАННОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ДЖО БАЙДЕНУ. LIGA.net ведет хронику инаугурации в США: как и что сегодня происходит в Вашингтоне можно прочитать в одной ленте (подробнее).

2. УКРАИНА УСТАНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД ПО ИМПОРТУ ВИНА. В 2020 году Украина закупила вина на $179,3 млн, основными странами-импортерами стали Италия, Франция и Грузия (подробнее).

3. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ, БАЙДЕН – ЗА. В Госдепе заявили, что рассмотрят возможность введения новых санкций для остановки укладки газопровода (подробнее).

4. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ. УЧИТЕЛЯМ ДОБАВЯТ 20%, МЕДИКАМ – 30%. Правительство утвердило новую тарифную ставку для расчета зарплат сотрудников бюджетной сферы (подробнее).

5. В ЦЕНТРЕ МАДРИДА ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа (подробнее).

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