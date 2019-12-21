Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 декабря

1. НАФТОГАЗ И ГАЗПРОМ ПОДПИШУТ ДОГОВОР О ТРАНЗИТЕ. НАК Нафтогаз Украины и Газпром подпишут транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Минимально гарантированный объем газа составляет на первый год – 65 млрд кубометров, на следующие четыре года - по 40 млрд кубометров. Также, по словам главы Минэконоэнерго Украины Алексея Оржеля, Нафтогаз еще до Нового года получит от России порядка $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Министр добавил, что решения о других исках будут в рамках пакета отозваны (подробнее).

2. РЕКОРДНЫЙ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США С ПОМОЩЬЮ ДЛЯ УКРАИНЫ. Президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн. В ее рамках предусмотрены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Также было продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области и запрещено признавать оккупацию Крыма. Бюджет обязывает администрацию США ввести санкции против РФ по нескольким пунктам, в том числе против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток (подробнее).

3. САНКЦИИ РАБОТАЮТ: ТРУБОУКЛАДЧИК СП-2 ОСТАНОВИЛ РАБОТУ. Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила все работы в рамках проекта Северный поток-2. В заявлении компании говорится, что Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, надеясь получить необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ НАШЕЛ ЗАМЕНУ КРИВОНОСУ. Президент Владимир Зеленский назначил председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины генерал-полковника Михаила Коваля вместо уволенного ранее Сергея Кривоноса. Также президент увеличил сроки, когда группа должна показать наработки, как урегулировать проблемы в законодательстве о теробороне, информационной войне, подготовке военного резерва и военно-патриотическом воспитании молодежи (подробнее).

5. СБУ ТРЕБУЕТ ОТ ПРИВАТА СОГЛАСОВЫВАТЬ ИСКИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО. СБУ требует от наблюдательного совета ПриватБанка координировать исковую работу в международных судах с СБУ и Гепрокураторой и не подавать новые иски без согласования. В письме, подписанном заместителем главы СБУ Владимиром Горбенко, говорится, что подача исков в международные арбитражи может в некоторых случаях негативно повлиять на проведение досудебного расследование в криминальных производствах о совершении преступлений в банковской сфере (подробнее).

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