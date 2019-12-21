Зеленский назначил генерала Коваля на место Кривоноса в СНБО

Михаил Коваль (Фото: LIGA.net)

Председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины вместо уволенного ранее Сергея Кривоноса стал генерал-полковник Михаил Коваль. Указ №922/2019 об этом подписал президент Владимир Зеленский.

63-летний Коваль с января 2015 года находится на должности первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. С конца марта по начало июля 2014 года он был и.о. главы Минобороны, а с начала августа по середину декабря 2014-го - и.о. секретаря СНБО.

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Следующим указом Зеленский увеличил сроки, когда группа должна показать наработки, как урегулировать проблемы в законодательстве о теробороне, информационной войне, подготовке военного резерва и военно-патриотическом воспитании молодежи.

Если 7 мая на это отводилось полгода, то сейчас крайний срок отодвинули до 31 декабря 2020 года.