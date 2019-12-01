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В СНБО пояснили смещение Кривоноса с должностей: никакой политики

В СНБО пояснили смещение Кривоноса с должностей: никакой политики - Фото
Сергей Кривонос (Фото с личной страницы в Facebook)
01.12.2019, 13:09

Заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса лишили ряда должностей из-за перераспределения обязанностей, утверждают в ведомстве

Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

Выведение Кривоноса из межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением обязанностей. "И является рабочим процессом, не имеющим никакой политической составляющей", - подчеркивают в ведомстве.

Также отмечается, что Кривонос прикомандирован к Аппарату СНБО из Минобороны, поэтому в случае необходимости может быть возвращен в распоряжение министра обороны.

  • 30 ноября президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности и.о. руководителя рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 
  • Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в должности своего заместителя. На своей странице в Facebook он назвал СНБО "посмешищем с клоунами".
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снбо сергей кривонос
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