В СНБО пояснили смещение Кривоноса с должностей: никакой политики

Сергей Кривонос (Фото с личной страницы в Facebook)

Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

Выведение Кривоноса из межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением обязанностей. "И является рабочим процессом, не имеющим никакой политической составляющей", - подчеркивают в ведомстве.

Также отмечается, что Кривонос прикомандирован к Аппарату СНБО из Минобороны, поэтому в случае необходимости может быть возвращен в распоряжение министра обороны.