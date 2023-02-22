Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля

1. БУДАНОВ: РЕШАЮЩИЕ БОИ БУДУТ В СЕРЕДИНЕ-КОНЦЕ ВЕСНЫ. 70-Я МИНУТА МАТЧА, СЧЕТ 1:1. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны (подробнее).

2. РОССИЯ НАНЕСЛА УДАРЫ ПО ХАРЬКОВУ – ГЛАВА ОВА. Утром 22 февраля Россия снова ударила по Харькову и области. Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города (подробнее).

3. СНБО РЕШИЛ ВВЕСТИ СЕКТОРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НА 50 ЛЕТ. Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 22 февраля, решил применить секторальные санкции к финансовым учреждениям Российской Федерации (подробнее).

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5. БАЙДЕН ЛИДЕРАМ ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА НАТО: ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран восточного фланга НАТО заявил, что в ситуации вторжения России в Украину на карту поставлена "свобода демократий в Европе и во всем мире" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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