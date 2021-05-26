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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая

26.05.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая - Фото

1.  ТОМАШ ФИАЛА СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ. Основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем украинского интернет-издания Украинская правда (Подробнее). 

2. НАЦКОМИССИЯ ЗАПРЕТИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ ДО 1 ОКТЯБРЯ. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября (Подробнее). 

3. БАЙДЕН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОЗВОЛИЛ ДОСТРАИВАТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG, т.к. газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией (Подробнее). 

4. "НА ЗАДНИЙ ДВОР НАТО". РОССИЯ ОТПРАВИЛА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. Три стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное вооружение, Ту-22М3 Военно-воздушных сил России были отправлены в Средиземное море для "выполнения задач" (Подробнее). 

5. ИНТЕРПОЛ СНЯЛ ЧАУСА С МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА. В НАБУ ГОВОРЯТ: ЭТО НЕ ПОМЕШАЕТ ЭКСТРАДИЦИИ. Интерпол снял экс-судью Николая Чауса с международного розыска. В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что процедура его экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие (Подробнее). 

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