Интерпол снял Чауса с международного розыска. В НАБУ говорят: это не помешает экстрадиции
Интерпол снял экс-судью Николая Чауса с международного розыска. В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что процедура его экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие. Об этом сообщает Slidstvo.Info.
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Как отмечают журналисты, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" в отношении Чауса. Это сделали по причине того, что раньше НАБУ предоставило Интерполу не решение об аресте Чауса, а решение о его принудительном приводе.
В Комиссии Интерпола сочли такое судебное решение недостаточным для международного розыска Чауса.
Жалобу в Интерпол ранее, год назад, подал сам судья Чаус.
В НАБУ говорят, что сейчас процедура экстрадиции Чауса из Молдовы продолжается и "никоим образом не зависит от факта нахождения подозреваемого в международном розыске".
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивал Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
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