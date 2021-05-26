Интерпол снял Чауса с международного розыска. В НАБУ говорят: это не помешает экстрадиции

Интерпол снял экс-судью Николая Чауса с международного розыска. В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что процедура его экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие. Об этом сообщает Slidstvo.Info.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Как отмечают журналисты, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" в отношении Чауса. Это сделали по причине того, что раньше НАБУ предоставило Интерполу не решение об аресте Чауса, а решение о его принудительном приводе.

В Комиссии Интерпола сочли такое судебное решение недостаточным для международного розыска Чауса.

Жалобу в Интерпол ранее, год назад, подал сам судья Чаус.

В НАБУ говорят, что сейчас процедура экстрадиции Чауса из Молдовы продолжается и "никоим образом не зависит от факта нахождения подозреваемого в международном розыске".

Читайте также: Появилось видео с обращением "похищенного" Чауса. Где и когда записано – неизвестно

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.