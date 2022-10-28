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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 октября

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 октября - Фото
Фото - Facebook Министерство обороны Украины

1. Великобритания в Совбезе ООН: Сколько еще нам терпеть бред России?

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми она пытается засорить повестку дня Совбеза ООН, заявила представитель Британии в ООН Барбара Вудворд на инициированном РФ заседании Совбеза по якобы разработке биологического оружия в Украине (подробнее).

2. Производитель Bayraktar подтвердил планы по строительству завода в Украине. Нужно два года

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода в Украине в течение двух лет, заявил ее генеральный директор Халук Байрактар (подробнее).

3. В Польше заявили, что пакт Россия-НАТО 1997-го аннулирован войной, и хотят ядерное оружие

Польша считает, что Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года. Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох и добавил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории (подробнее).

4.  Штайнмайер заявил, что в РФ "нет места старым мечтам". Назвал Путина "одержимым империей"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Берлине заявил, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а поэтому сегодня "нет места старым мечтам" о РФ (подробнее). 

5. Махинации с недвижимостью. Экс-глава Госпогранслужбы получил подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Государственной пограничной службы, говорится на сайте НАБУ и в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (подробнее).

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Сергій Бережний
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