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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 декабря

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 декабря - Фото
Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТУПИЛ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ С ПОСЛАНИЕМ. Во время выступления президент сказал, что Украина должна придерживаться принципов единства, безопасности и справедливости (подробнее).

2. ООН НАЗВАЛА ЦИФРЫ ЖЕРТВ ВОЙНЫ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ СРЕДИ ГРАЖДАНСКИХ. С 24 февраля 2022 года зафиксировано 17 831 жертву среди гражданского населения; в это число входят 6884 убитых и 10 947 раненых людей. Реальные цифры значительно выше, заявили в ООН (подробнее).

3. ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ УВЕЛИЧИЛСЯ. Увеличение дефицита электроэнергии связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе (подробнее).

4. БУДАНОВ ПОБЫВАЛ В БАХМУТЕ. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов съездил на передовые позиции Сил обороны в Бахмуте – заслушал доклады и вручил награды (подробнее).

5. УКРАИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН ЖЕВАГО ЗАДЕРЖАН НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ. На французском горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу ГБР задержали украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго (подробнее).

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