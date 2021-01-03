UA

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

03.01.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января - Фото

1. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В УКРАИНЕ COVID-19 СНИЗИЛАСЬ. За 2 января в Украине выявили 4576 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5038), выздоровели 6250 пациентов (сутками ранее – 2606). Умерли 123 украинца (сутками ранее – 51). (подробнее)

2. США НЕДООЦЕНИЛИ ОПАСНОСТЬ ХАКЕРСКОЙ АТАКИ СО СТОРОНЫ РФ. Масштабная кибератака на госорганы Соединенных Штатов могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале, она затронула более 250 федеральных компаний. (подробнее)

3. BITCOIN ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД. Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin 3 января 2021 года впервые превысила $34 300. (подробнее)

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ПРЕДУПРЕДИЛ О ПЕРЕБОЯХ С ПОСТАВКАМИ. Основатели фармкомпании BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала вакцину от COVID-19, предупреждают о возможных перебоях с поставками вакцины. Перебои продлятся до начала массового использования вакцин других компаний. (подробнее)

5. СЕРТИФИКАТОР ВЫХОДИТ ИЗ ПРОЕКТА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась проверкой газопровода "Северный поток-2", отказалась его сертифицировать из-за санкций США. (подробнее)

Читайте также: 

Скандал с КСУ, Украина купила вакцину Sinovac и шоу дронов в Шотландии: новости недели 

Доллар в начале 2021: новый коронавирус, локдаун и – успехи гривни. Прогноз до 15 января

Стоит посмотреть. 20 украинских фильмов и сериалов 2020 года советуют актеры и режиссеры

Как местные власти могут облегчить жизнь бизнесу в новом году: опыт Львова и Винницы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год

ИсторииБольше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год
 