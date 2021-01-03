Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

1. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В УКРАИНЕ COVID-19 СНИЗИЛАСЬ. За 2 января в Украине выявили 4576 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5038), выздоровели 6250 пациентов (сутками ранее – 2606). Умерли 123 украинца (сутками ранее – 51). (подробнее)

2. США НЕДООЦЕНИЛИ ОПАСНОСТЬ ХАКЕРСКОЙ АТАКИ СО СТОРОНЫ РФ. Масштабная кибератака на госорганы Соединенных Штатов могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале, она затронула более 250 федеральных компаний. (подробнее)

3. BITCOIN ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД. Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin 3 января 2021 года впервые превысила $34 300. (подробнее)

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ПРЕДУПРЕДИЛ О ПЕРЕБОЯХ С ПОСТАВКАМИ. Основатели фармкомпании BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала вакцину от COVID-19, предупреждают о возможных перебоях с поставками вакцины. Перебои продлятся до начала массового использования вакцин других компаний. (подробнее)

5. СЕРТИФИКАТОР ВЫХОДИТ ИЗ ПРОЕКТА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась проверкой газопровода "Северный поток-2", отказалась его сертифицировать из-за санкций США. (подробнее)

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