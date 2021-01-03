Коронавирус. Суточная заболеваемость в Украине "продолжает снижаться": 4576 новых случаев

За 2 января в Украине выявили 4576 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5038), выздоровели 6250 пациентов (сутками ранее – 2606). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Умерли 123 украинца (сутками ранее – 51).

Официально за 2 января было сделано 14 576 тестов на коронавирус (днем ранее – 17 930). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 12 362 (14 975), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 2214 (2955).

Больше всего заболевших выявлено в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).

Всего с начала эпидемии в Украине 1 074 093 человека заболели COVID-19, 18 854 пациентов умерли, 728 865 выздоровели.

28 декабря 2020 года Степанов заявил, что несмотря не уменьшение количества заболевших, январский локдаун отменять не нужно – он остается стратегией МОЗ.

С 8 января 20201 года в Украине ужесточат карантин.

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Дарья Мостовая

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