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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 октября

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 октября - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

1. ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСОВАЛ ВОСЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России за попытку аннексировать захваченные территории Украины и в целом за ее продолжающуюся войну против Украины, – документы об этом уже оформляются. (подробнее)

2. ПУТИН ПОДПИСАЛ БУМАЖКИ О "ВКЛЮЧЕНИИ В РФ" ЧАСТИ УКРАИНЫ. В КИЕВЕ СКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Российский диктатор подписал юридически ничтожные бумаги о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ". Ермак написал, что "ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны". (подробнее)

3. БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН ЕС ПОДДЕРЖИВАЮТ ЧЛЕНСТВО УКРАИНЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЙ ОРУЖИЯ. Членство Украины в ЕС поддержали 66% опрошенных европейцев, а поставки оружия из ЕС в Украину одобряют 60%. (подробнее)

4. В РОССИИ СОЗДАНА КОМПАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЭС. ЭНЕРГОАТОМ НАЗВАЛ ЭТО "АГОНИЕЙ". Корпорация Росатом создала акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве. Энергоатом назвал решение Росатома ничтожным, то есть недействительным из-за несоответствия его требованиям закона. (подробнее)

5. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ ВРУЧИЛИ ЗА РАЗРАБОТКУ КЛИК-ХИМИИ И БИООРТОГОНАЛЬНОЙ ХИМИИ. Нобелевскую премию по химии получили Каролин Р. Бертоцци, Мортен Мелдал и К. Барри Шарплесс. (подробнее)

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